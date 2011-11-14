У Києві з початку року пройшло майже 4 тис. масових заходів

Київ. 14 листопад. УНІАН. У Києві з початку року пройшло 3 тис. 949 масових заходів різного характеру, в яких загалом взяли участь понад 1,8 млн. громадян.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

При цьому в міліції поінформували, що впродовж 10 місяців у столиці відбулося 550 громадсько-політичних і 948 соціально-економічних масових заходів за участю громадян.