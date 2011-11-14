У парку ім. Шевченка відбувся Інформаційний ярмарок з енергоефективності

У суботу, 12 листопада на території парку ім. Тараса Шевченка у Києві відбувся Інформаційний ярмарок з енергоефективності, який підсумував проведення «Днів Енергоефективності у Києві».

Як інформує прес-служба Шевченківської РДА, організаторами Інформаційного ярмарку виступили Київська міська державна адміністрація, Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» у співпраці з Альянсом «Нова Енергія України».

На підтримку енергозбереження пройшли виступи міських дитячих колективів та конкурс малюнку «Моє тепле місто». Усі охочі мали змогу взяти участь в інтерактивних іграх, конкурсах, вікторинах на тему енергозбереження та енергоефективності. Переможці отримали у подарунок сувеніри: шапки, шарфи, полотняні сумки, значки, ручки з логотипом інформаційної кампанії Проекту «Реформа міського теплозпбезпечення»: «Збережи тепло - збережи Україну!», а також інші подарунки за результатами конкурсу малюнку «Моє тепле місто».

Окрім того у парку діяв інформаційний кіоск, у якому можна було дізнатися про збереження тепла в багатоквартирних будинках та отримати інформаційні буклети «10 порад як зберегти тепло» та посібники по створенню ОСББ.

У рамках свята виступив Біл ТАКЕР, Директор Проекту USAID «Реформа міського теплозабзпечення в Україні» з інформацією щодо реформування системи теплозабезпечення м. Києва та важливості підвищення обізнаності населення з питань теплозбереження та комфорту у багатоповерхових будинках. : «Ми розробимо та запровадимо кампанію інформування громадськості, щоб показати людям прості (та здебільшого безкоштовні) шляхи збереження енергії та досягнення більшого комфорту взимку. Місто Київ та Проект РМТ пообіцяли, що наше взаємне співробітництво сприятиме покращанню послуг теплопостачання та енергоефективності у місті Києві», - зокрема зазначив він.

Начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження КМДА В`ячеслав ЛІСОВИК у своєму виступі відзначив, що гостями ярмарку стали й діти - молоді українці, які визначатимуть майбутнє нашої держави. “То ж для нас є дуже важливим розказати їм про необхідність збереження енергоресурсів, навчити їх берегти та правильно використовувати тепло та світло у своїх домівках. Тобто, почати змінювати ментальність та відношення українців в бік ефективного використання енергоресурсів”, - наголосив він.