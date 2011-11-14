Для деснянців-чорнобильців запрацювала “гаряча лінія”

Для урегулювання пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 3 листопада 2011 року у районному управлінні Пенсійного фонду України розпочала роботу “гаряча лінія” за телефоном – 547-45-34.

Як інформує прес-служба Деснянської районої держадміністрації м. Києва, за цим номером громадяни зможуть записатися на прийом до інспектора для отримання консультації.

Прийом інвалідів Чорнобиля відбуватиметься з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 – 16.45.