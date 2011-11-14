З Гідропарку вивезли 25 тонн зібраного сміття

Київ. 14 листопада. УНІАН. 12 листопада у Гідропарку відбулася акція «Прибери своє місто», у результаті якої спільним зусиллями було вивезено близько 25 тонн сміття.

Як повідомляє офіційний потрал Київської влади, участь у суботнику взяли понад 200 осіб. Серед них: представники Громадської ради при Київській міській державній адміністрації, комунального підприємства «Плесо», КП УЗН Дніпровського району.

Крім того, громадські організації «Народна Ініціатива», «Громадянська позиція часу», «Громадський рух «За майбутнє», волонтери Товариства Червоного Хреста, дитяча скаутська організація «Оріяна».

Також до робіт з благоустрою Гідропарку долучилися Клуб підводного мисливства «Апнос», що співпрацює з Національним транспортним університетом та інші.

Активісти прибирали опале листя та сміття з берегів пляжів «Венеція» та «Молодіжний», а водолази-підводники у спеціальному спорядженні очищали від сміття підводну частину Венеціанської протоки.

Наприкінці суботника організатори акції «Прибери своє місто» пригостили учасників рибною юшкою та розважили цікавими конкурсами.

«Сподіваємось, що подібні акції привернуть увагу більшості киян і наступного разу, коли вони прийдуть відпочивати до водойм, дотримуватимуться чистоти та порядку і прибиратимуть після себе сміття», – зауважив генеральний директор комунального підприємства «Плесо» Павло ПОХОДІЙ та висловив вдячність усім учасникам за небайдужість, підтримку та участь в акції.