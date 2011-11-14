Засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ

16 листопада в 14.00 відбудеться засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ. У засіданні візьмуть участь секретарі міських рад (обласних центрів та міст обласного значення), заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега, Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету В.Баранов, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України В.Яловий, експерти, науковці. Учасники обговорять питання формування місцевих бюджетів на 2012 рік та управління земельними ресурсами. Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 4 поверх (зал засідань Київради).

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