Жоден з архангелів не може вважатися першим оберегом Києва

Київська громадська організація «Лагода» вирішила ініціювати збір підписів жителів столиці за зміну покровителя Києва - архангела Михаїла на архангела Гавриїла. За словами активістів, Михайло не влаштовує їх своєю войовничістю, що мотивує жителів виходити на мітинги та протести.

Переконаний, ідея зміни покровителя Києва архангела Михаїла на архангела Гаврила така ж безглузда, як перейменування Києва в більш давню назву Метрополь, а Дніпра в Борисфен.

Сумнівів щодо того, що саме архангел Михайло є оберегом і символом Києва ні в кого з киян немає. Тому пошуки іншого захисника для Києва недоречні.

Ініціатори зміни покровителя посилаються на відомості про те, що саме архангел Гавриїл до Михайла вважався покровителем Києва. Але важливо не те, хто був першим, а соціальна легітимність того чи іншого символу. Якщо почати шукати перші обереги Києва, то вони в вочевидь будуть не християнськими, а язичницькими. Тож в такому розумінні ні в одного архангела, ні в іншого немає жодних перспектив отримати пальму першості.

Олександр Бригинець, голова комісії Київради з питань культури та туризму