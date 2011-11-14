Урочистості з нагоди заснування школи ім.М.Рильського

15 листопада о 15.00 відбудуться урочистості з нагоди 100-річчя від дня заснування спеціалізованої школи №7 імені М.Т.Рильського Солом’янського району Києва. На захід запрошені почесні гості: заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько, начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова та інші. Адреса проведення: пров. Платонівський, 7.

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