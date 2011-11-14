Солом’янська адміністрація провела Перший студентський турнір з футзалу

12 листопада відбувся завершальний етап турнір з футзалу серед вищих навчальних закладів Солом’янського району. Такий захід райдержадміністрація провела вперше і приурочила його до відзначення Дня студента.

Про це повідомляє прес-служба Солом’янської РДА.

За результатами дводенних змагань, участь у яких взяли команди з 6-ти солом’янських вишів, компетентне журі визначило переможцями: команда Національного технічного університету України «КПІ» посіла 1 місце; 2 місце – у команди Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій і 3 місце – у команди Національного авіаційного університету.

Голова Солом’янської райдержадміністрації Іван СИДОРОВ та народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, перший проректор Національного авіаційного університету Максим ЛУЦЬКИЙ привітали учасників та вручили їм нагороди.

Переможці та призери отримали кубки, медалі, Грамоти голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та грошові винагороди від М.ЛУЦЬКОГО.

Командам з Національної академії внутрішніх справ, Київського національного університету будівництва і архітектури та Державного економіко-технологічного університету транспорту вручили дипломи за участь у турнірі.

Також найкращий гравець кожної команди отримав Подяку голови Київської міської державної адміністрації.