В місті працює безкоштовна допомога у відмові від куріння

Київ. 14 листопада. УНІАН. Київський міський Центр здоров’я нагадує, що безкоштовну допомогу у відмові від куріння можна отримати в антитютюновому клубі Центру. Засідання проходять у третій четвер кожного місяця з 18.00 за адресою: вул. Дегтярівська, 25 (територія «Київмедавтотранс»).

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, найближче засідання клубу – 17 листопада, у традиційний Міжнародний день без тютюнопаління.

Фахівці відзначають, що тютюнопаління викликає суттєві патологічні зміни у головному мозку людини. Хронічний прийом нікотину призводить до звикання, зниження чутливості до дії нікотину, збільшення числа нікотинових рецепторів. При спробі покинути звичку курець відчуває синдром відміни – для багатьох дуже неприємне відчуття. Хімічні речовини, які додають до тютюну в ході виготовлення сигарет, суттєво поглиблюють дію нікотину, наприклад, у присутності аміаку нікотин змінюється і стає в 100 разів доступнішим для всмоктування в кров. Усвідомлення курцями серйозності біохімічних процесів має змінити їхнє ставлення до пошуку лікарської допомоги, вважають в Центрі.

Виділяють три стадії тютюнової залежності: перша – це експерименти з тютюном, коли вживання тютюну епізодичне, фізичної залежності немає. Доза – від декількох сигарет до половини пачки, розподілена порівну протягом дня. Немає потреби курити після їжі. Спостерігається емоційна лабільність – перепади настрою.

Друга стадія тютюнової залежності формується при вживанні від 10 до 30 сигарет на день. Обов’язкова ранкова сигарета, куріння після їжі. Соматичні захворювання – гастрит, простудні респіраторні захворювання, алергії, реакції судин на викурену сигарету – вегето-судинна дистонія, підвищення артеріального тиску на 20 одиниць з поступовим зниженням. Погіршуються пам’ять, сон. При третій стадії люди вживають півтори та більше пачок сигарет на день, іноді не випускають цигарку з рота, стають повністю дезадаптованими. Формується хвороблива тяга, нехтування інстинктом самозбереження.

При третій стадії залежності діагностують ХОХЛ, передракові захворювання. Їх обумовлює накопичення в нижній частині легень маслянистого важкого дьогтю. Плівка ця дуже міцна і розріджується тільки у ві сні, коли людина займає горизонтальне положення. Вранці організм намагається звільнитись від смол, кашель нагадує блювання. Тому цигарка в цей час сприймається курцем як ліки.

За оцінками ВООЗ, 210 млн. людей в усьому світі хворіють на ХОХЛ в помірній та тяжкій формі, 3 млн. щорічно помирають з цієї причини. Характерним є хронічне порушення повітряного потоку в легенях, яке заважає нормальному диханню і повному видиху. Такі терміни як хронічний бронхіт та емфізема на сьогодні вже майже не використовуються. Вони включені в діагноз ХОХЛ, і це не просто кашель курця, а загрозлива для життя хвороба. Основними симптомами є задишка або почуття недостатності повітря, надлишкове виділення мокроти і хронічний кашель.

Незважаючи на те, що ХОХЛ невиліковна хвороба, при своєчасному зверненні за медичною допомогою та належному лікуванні можливо контролювати симптоми.