IBM хоче вкладати інвестиції у декілька проектів Києва

Київ. 14 листопада. УНІАН. IBM розглядає можливість реалізації в Києві декількох проектів, які створять для киян не менше 2 тисяч робочих місць, повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

З керівництвом IBM на прохання компанії зустрівся заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

«Ми раді, що найбільші світові IT-корпорації мають інтерес до Києва. Це не дивно, оскільки столиця є лідером національної економіки та містом, де сконцентровано основний інтелектуальний потенціал України», – прокоментував О.ПУЗАНОВ.

Компанія зацікавлена взяти участь у тендері на реалізацію Міської цільової програми розвитку електронного урядування на 2012-2014 роки. Крім того, вона розглядає Київ як місто розташування центру обслуговування клієнтів. Зараз такі центри створено лише у 17 країнах із 170, де присутня IBM. Компанію приваблює велика кількість кваліфікованих IT-спеціалістів, яких випускають київські вищі навчальні закладі, та підтримка розвитку високих технології з боку міської влади.

«Ми зацікавлені в тому, аби Київ перетворився на місто, де якнайширше представлені сучасні технології, і готові створити режим найбільшого сприяння для реалізації IT-проектів», – запевнив О.ПУЗАНОВ.

Він нагадав, що зараз триває розробка Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Розвиток високих технологій, створення технологічних парків, впровадження системи «електронний уряд» та залучення у місто офісів міжнародних корпорацій є важливими напрямками Стратегії. До участі у реалізації цих напрямків Київ запрошує лідерів світового бізнесу.