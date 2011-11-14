Куди здати стару побутову техніку чи ганчір’я розкажуть по телефону
«Київкомунсервіс» відкрив “гарячу лінію”
Київ. 14 листопада. УНІАН. Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» започаткувало роботу гарячої телефонної лінії, повідомляє офіційний портал Київської влади.
За словами директора КП «Київкомунсервіс» Сергія МЕЛЬНИКА, необхідність відкриття гарячої лінії обумовлена зростаючою кількістю звернень від киян з питань поводження з відходами та функціонування бюветного господарства міста.
У разі виникнення відповідних запитань щодо того, у якому стані знаходиться той чи інший бювет; куди можна здати відпрацьовані акумулятори, стару побутову техніку, ганчір’я, макулатуру, мешканцям столиці необхідно зателефонувати за номером: 594-77-11.
«Решта питань, що потребує додаткового фахового розгляду, буде також оперативно опрацьовуватись співробітниками підприємства та у найкоротші терміни спеціалісти надаватимуть відповіді заявникам», – додав С.МЕЛЬНИК.