Київ поповнив фонди бібліотеки Лейпцизького університету

Київ. 14 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ передав делегації міста-побратима Лейпцига перелік українських книг, які незабаром буде передано для бібліотеки Лейпцизького університету Альбертіни.

Як повідомляє прес-служба Київської міської деожадмінісрації, зустріч представників німецької делегації та О.ПОПОВА відбулася 11 листопада.

«У Лейпцизькому університеті навчаються українські студенти і, я переконаний, ця література стане їм у нагоді. Там дуже прекрасна бібліотека, вона відома в усій Німеччині. Ми пообіцяли передати туди українську літературу, тому підібрали 500 книг, які через посольство Німеччини в Україні відправимо у Лейпциг», – зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, голова КМДА повідомив, що представники лейпцизької делегації мали зустріч зі столичними фахівцями, під час якої обговорили перспективи будівництва паркінгів у Києві.

«Сьогодні визначено два об’єкти, які можна збудувати до ЄВРО 2012. Технології, які застосовують в Лейпцигу, недорогі за собівартістю та мають швидкі темпи реалізації», – підкреслив О.ПОПОВ.

Нагадаємо, у жовтні цього року київська делегація на чолі з О.ПОПОВИМ у рамках робочого візиту до міста-побратима Лейпцига відвідала одну з найвідоміших бібліотек Альбертіну. Тоді голова КМДА пообіцяв, що незабаром її фонди поповняться українськими книжками.