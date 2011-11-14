У киянина вилучено арсенал зброї
10:43, 14 листопада 2011Київ
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Кулемет та автомати Калашникова, обріз та патрони
Київ. 14 листопада. УНІАН. У Шевченківському районі Києва в квартирі місцевого жителя, 1970 року народження, вилучено арсенал зброї.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Зокрема, правоохоронці знайшли у киянина шість автоматів Калашникова, дев’ять магазинів та 417 патронів до них, кулемет Калашникова, три пістолети Макарова, пістолет АПС, обріз гвинтівки Мосіна, два пістолети-ракетниці та три магазини до ручного кулемета Калашникова.
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