На Контрактовій площі може з’явитися археологічний музей

Київ. 14 листопада. УНІАН. У Києві на Контрактовій площі через три роки може з’явитися археологічний музей під відкритим небом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА.

Зокрема, він зазначив, що зараз міська адміністрація спільно із провідними археологами Петром ТОЛОЧКОМ, Глібом ІВАКІНИМ та Михайлом САГАЙДАКОМ розглядає проект створення такого музею.

«Інститутом археології проведена величезна робота, тому я схвалюю ідею музеєфікації тих об’єктів, на яких сьогодні уже проведені розкопки чи проводяться досі. Я із задоволенням її підтримаю», – сказав О.ПОПОВ.

Так, відповідно до запропонованого проекту, поблизу метро «Контрактова площа» планується збудувати скляний куб, що не буде виходити за рівень ґрунту, і в якому розмістять археологічні знахідки. За словами археологів, цей проект можна реалізувати за 2-3 роки.

«Наше завдання – зберегти археологічну спадщину столиці. Міська влада підтримає і обов’язково візьме участь у реалізації таких проектів», – запевнив О.ПОПОВ.