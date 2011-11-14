Попов відвідає з робочим візитом Японію

Київ. 14 листопада. УНІАН. Сьогодні розпочинається візит голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА до Японії, який триватиме до 19 листопада. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, візит присвячений 40-річчю побратимських відносин Києва та Кіото.

Програма візиту передбачає зустрічі з керівництвом відомих японських компаній та представниками державних установ країни.

О.ПОПОВ неодноразово зазначав, що українська столиця зацікавлена в залученні іноземних інвесторів та новітніх технологій до впровадження масштабних програм, передбачених Стратегією розвитку Києва до 2025 року. Зокрема, програмою візиту до Японії передбачена зустріч голови КМДА у Токіо з керівництвом відомих корпорацій, які раніше дали попередню згоду на участь у декількох програмах модернізації інфраструктури Києва. Під час цього візиту планується досягти остаточних домовленостей щодо термінів та етапів їх реалізації.

Крім того, передбачені інші зустрічі О.ПОПОВА, під час яких голова КМДА вивчить досвід Кіото з вирішення деяких проблем, які сьогодні стоять перед Києвом. Зокрема, О.ПОПОВ має намір детально ознайомитися із системою електронного уряду, яка вже працює у мерії Кіото, а в Києві почне працювати наступного року.

Актуальною для Києва є проблема збереження зелених зон та покращення екології. У рамках візиту запланована зустріч голови КМДА з природоохоронними організаціями Кіото, досвід яких може виявитися корисним для Києва, а також відвідування відомих парків Кіото, де збережено стародавні та втілено найсучасніші елементи ландшафтного дизайну.

Досягнення науковців у медичній галузі теж цікаві для Києва, адже в Японії активно впроваджується медична реформа. Так, візитом передбачено ознайомлення О.ПОПОВА з новітніми розробками японських онкологів.

Програма перебування у місті-побратимі Кіото насичена також і культурними подіями. Зокрема, голова КМДА відвідає Золоту вежу Кінкакуджі, балетну школу Теради, послухає японську арфу та відвідає концерт майстрів традиційної японської музичної культури.