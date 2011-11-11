Завтра активісти та водолази прибиратимуть Гідропарк

Київ. 11 листопада. УНІАН. 12 листопада Громадська рада при Київській міській державній адміністрації спільно з Громадською організацією "Клуб підводного плавання "Апнос" та КП «Плесо» проведе загальноміську акцію «Прибери своє місто». В рамках заходу передбачено здійснити прибирання підводної зони Венеціанської протоки із залученням водолазів-підводників та прибирання території пляжів «Дитячий», «Молодіжний» та «Венеція», що розташовані у Гідропарку.

Як повідомляє КП “Плесо”, в акції прийматиме участь не менше 150 осіб.

Мета акції – популяризація серед киян та гостей столиці морально-естетичних принципів щодо дотримання чистоти та збереження довкілля.

Акція розпочинається о 11.00.

Місце загального збору – біля Каплиці Хрещення Господнього, що поряд з пляжем «Дитячий» (М «Гідропарк»).