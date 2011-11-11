Попов ініціює кримінальну щодо виселення капели ім. Л. Ревуцького

Київ. 11 листопада. УНІАН. Проти осіб, які здійснили спробу силоміць виселити із приміщення видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та капелу ім. Л. Ревуцького, треба порушити кримінальну справу. Таку думку висловив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час засідання Гуманітарної ради при Президентові України.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, О,ПОПОВ зазначив, що зараз місто подало відповідні документи до правоохоронних органів, і висловив переконання, що після завершення слідства справу буде передано до суду.

О.ПОПОВ додав, що, на жаль, попередня влада міста наробила дуже багато помилок, які зараз доводиться виправляти. Для того, аби у подальшому уникнути таких ситуацій, на думку голови КМДА, необхідно повернути Києву відповідні функції в питаннях реалізації державної політики щодо будівництва і архітектури.

Також він зазначив, що два місяці тому вже була здійснена перша спроба виселити із приміщення видавництво та капелу, силами міської адміністрації цю спробу вдалося нейтралізувати, але, за словами голови КМДА тоді, на жаль, не було порушено кримінальну справу.

«Сьогодні я це питання тримаю на контролі. Переконаний, воно буде вирішено на користь киян. Гадаю, ця ситуація стане повчальним прикладом для тих, хто ставить свої інтереси вище за інтереси громади», – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби КМДА, 22 серпня цього року керівник капели ім. Л.Ревуцького звернулася із заявами до Печерського райуправління ГУ МВС України в місті Києві та прокуратури Печерського району столиці, а КП «Київжитлоспецексплуатація» склало припис ТОВ «Тригліф» про термінове припинення проведення ремонтних робіт і відновлення до первинного стану демонтованого міжповерхового перекриття.

У жовтні КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулось до Господарського суду Києва з позовом до ТОВ «Тригліф» щодо припинення ремонтних робіт і відновлення міжповерхового перекриття.

8 листопада власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" І.МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького за адресою вулиця Басейна, 1/2 намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак 8 листопада невідомі люди з приміщення тієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

Міліція проводить дослідчу перевірку у зв`язку з виселенням Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького з приміщення по вул. Басейній, 1/2-а.