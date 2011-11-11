14-18 листопада можна буде безкоштовно перевірити рівень цукру

Київ. 11 листопада. УНІАН. В рамках міської інформаційно-оздоровчої акції, присвяченої Всесвітньому дню діабету, у центральних районних поліклініках Києва 14 - 15 листопада з 9.00 до 13.00 кияни та гості столиці матимуть змогу безкоштовно визначити рівень глюкози крові та проконсультуватися з лікарями-ендокринологами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацією Головного управління охорони здоров’я КМДА.

Крім того, за ініціативи голови КМДА Олександра Попова, з 14 до 18 листопада щоденно з 11.00 до 13.00 години у визначених аптеках комунального підприємства «Фармація» будуть розгорнуті консультаційні пункти. У них всі охочі матимуть змогу безкоштовно виміряти рівень цукру в крові, тиск, вагу та отримати консультацію лікаря-ендокринолога.

Міська влада запрошує всіх киян та гостей столиці скористатися можливістю провірити свій стан здоров’я.

Консультаційні пункти працюватимуть у аптеках: № 31 на просп. Науки, 4 (Голосіївський район); № 124 на Харківському шосе, 164 (Дарницький район); № 28 на вул. Луначарського,22-А (Дніпровський район); № 119 на просп. Маяковського, 15 та

№ 92 на вул. Шолом Алейхема, 18 (Деснянський район); № 74 на вул. Тимошенко, 14 (Оболонський район); № 60 на вул. Червоноармійська, 101 (Печерський район); № 51 на просп. Свободи, 22 ( Подільський район); № 70 на вул. Героїв космосу, 17 (Святошинський район); № 128 на вул. Героїв Севастополя, 44/10 (Солом`янський район), а також № 8 на вул. Артема, 103, № 20 на вул. Володимирська, 11/6, № 16 на вул. Пушкінська, 38 та № 121 на вул. Щусєва, 2/19 (Шевченківський район).