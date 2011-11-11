За профмайстерність «Київводоканал» здобув перше місце

Київ. 11 листопада. УНІАН. Команда «Київводоканалу» здобула перше місце на ІІІ загальноукраїнському конкурсі професійної майстерності за виконання монтажу водопровідної мережі з полімерних труб.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, змагання «Кращий працівник водопровідно-каналізаційної галузі 2011 року в Україні» відбувалися в рамках міжнародного водного форуму «AQUA UKRAINE – 2011».

«Київводокнал» уже вдруге бере участь у цьому конкурсі, посівши у 2009 році призове третє місце. Цьогоріч фахівцям столичного водоканалу вдалося обійти п’ять команд-суперників, зокрема: Полтававодоканал, Донбасводоканал, Тернопільводоканал, Чернігівводоканал та Хмельницькводоканал.

Основним завданням змагання був монтаж поліетиленових труб за отриманою схемою. Команди мали бути готовими до стикового та терморезисторного зварювання, орієнтуватися в комплектуючих деталях трубопроводу, які необхідно підбирати власноруч.

За результатами конкурсу, команда «Київводоканалу» вийшла у лідери та отримала головний приз – терморезисторний мухтовий апарат.