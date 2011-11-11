Готується злиття острова Жуків і Голосіївського парку?

Київ. 11 листопада. УНІАН. Заказник «Жуків острів» приєднають до Національного природного парку «Голосієво», через що острів втратить свої землі.

Про це заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

За інформацією Т.МЕЛІХОВОЇ, відповідне злиття передбачене Генеральним планом розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року, який фактично узаконить зменшення площі острова Жуків острову майже у 10 разів.

Як сказала депутат, КМДА хоче, щоб профільні комісії Київради розпочали обговорення проекту рішення і науково-обгрунтовуючих і землевпорядних матеріалів щодо встановлення меж ландшафтного заказнику «Жуків остів», збільшивши межі заказника зі 196 га до 361 га.

«Тобто, під соусом збереження заповідних земель влада робить вигляд, що заказнику повертаються незаконно відчужені на скандальній сесії 1 жовтня 2007 року землі Жукового острова. На запитання, куди поділась вся інша земля, відповіді ніхто не дає», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Вона нагадала, що 2 грудня 1999 року рішенням Київради № 147/649 Жуків острів отримав статус заказника, а 22 серпня 2007 року “більшість ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” у Київраді прийняла рішення № 162/1996 «Про питання створення ландшафтного заказника «Жуків острів», відповідно до якого площа заказника штучно зменшена з 1 794,6 га до 196 га.

«Це тільки БЮТ бачить невідповідність цифр і факти знищення Жукового острова? Чи боротиметься влада за повернення острову всіх без виключення земель? ...Залишити Жуковому острову всього 361 га - це злочин», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.