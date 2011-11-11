Для закладів культури просять знизити тарифи за компослуги

Київ. 11 листопада. УНІАН. Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням дати доручення відповідним структурам підготувати необхідні документи для того, щоб в новому опалювальному сезоні театри та інші заклади культури розраховувались за комунальні послуги за найнижчими тарифами, а саме такими, які діють для бюджетних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, муніципальні театри та концертні заклади Києва зараз сплачують за комунальні послуги на рівні комерційних організацій, а не як бюджетні установи.

«Оскільки підпорядковані місту установи отримують з бюджету фінансування на виплату заробітної плати, то покриття видатків на комунальні послуги здійснюються переважно за рахунок власних надходжень», - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він наголосив на тому, що усі муніципальні заклади культури є неприбутковими установами. Замість отримання прибутків на них покладено соціальну місію - розвиток культури і, як підкреслює депутат, КМДА повинна з повагою ставитись до цієї місії.

“Як, наприклад, дитячі театри можуть сплачувати тарифи на рівні комерційної структури, якщо у них ціни на квитки менші в порівнянні з іншими театрами столиці? Додайте до цього постійне підвищення тарифів. Не дивно, що заклади культури опинилися в дуже скрутному становищі», - обурився О.БРИГИНЕЦЬ.

Він вважає, що найпростіший шлях сприяти муніципальним закладам культури у місії розвитку культури – прирівняти тарифи на комунальні послуги муніципальних театрів та концертних закладів до рівня тарифів бюджетних установ.