Попов: будівництва на Печерській площі не буде

Київ. 11 листопада. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що будівництва нових приміщень для Вищого господарського суду на Печерській площі не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради при Президентові України.

“У нас є порозуміння з Вищим господарським судом. Можу сказати, що там точно будівництва не буде. І ми зараз визначили ділянку, куди вони переносять це будівництво. Не було в планах ліквідації цього ринку... Збільшення площі цього суду об’єктивно потрібно, але ми його переносимо. Це питання я вже, в принципі, закрив”, - зазначив О.ПОПОВ .

Як повідомляв УНІАН, близько 10 тисяч киян у вересні виступили проти будівництва на Печерській площі 18-поверхової будівлі Вищого господарського суду з паркінгом. Люди побоюються, що це призведе до пошкодження сусідніх будинків та знищення місцевого продовольчого ринку.

29 вересня комісія Київради з питань культури і туризму ухвалила питання щодо скасування рішення Київради про виділення землі під реконструкцію з добудовою Вищим госпсудом будинку, яке фактично перетворилося на будівництво окремої 18-поверхової споруди на площі-пам’ятці - Печерській площі. Дозвіл на реконструкцію з добудовою адмінбудинку суду виданий рішенням Київради від 17 лютого 2011 року N 37/5424 «Про надання земельної ділянки Вищому господарському суду України для реконструкції з добудовою адмінбудинку з подальшими його експлуатацією та обслуговуванням на вул. Олександра Копиленка, 6 у Печерському районі и. Києва».

3 жовтня О.ПОПОВ заявив, що столична влада має намір знайти іншу ділянку для будівництва нових приміщень для Вищого господарського суду і не дозволить будівництва на Печерській площі. За його словами, місцеві жителі зібрали і передали йому 6 тисяч підписів з проханням заборонити будівництво на Печерської площі.

10 листопада депутати Київради на сесії відмовились скасувати своє попереднє рішення і забирати вказану земельну ділянку у Госпсуду.

Підготовлений проект рішення про відміну відведення землі підтримали лише 50 з 105 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Водночас на брифінгу секретар Київради Галина ГЕРЕГА висловила переконання, що Київрада скасує своє попереднє рішення, що спричинило конфлікт громади та забудовника на Печерській площі. За її словами, поки альтернативної земельної ділянки для адмінкорпусу Вищого госпсуду України не знайдено, але вона підбирається.