Бізнес зібрав пропозиції щодо розвитку підприємництва Києва

Київ. 11 листопада. УНІАН. Регіональна рада підприємців Києва (РРП) пропонує передбачити в проекті Стратегії розвитку столиці до 2025 року заходи, спрямовані на розвиток середнього і малого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова РРП у Києві, голова громадської організації «Союз захисту підприємництва» Сергій ДОРОТИЧ.

За його словами, в поданому на суд громадськості проекті Стратегії абсолютно відсутнє поняття підприємництва, а також бачення його розвитку в столиці на перспективу.

«На нашу думку, документ є недосконалим і приймати його у такому вигляді неможливо, насамперед, у зв`язку з відсутністю в ньому перспектив для підприємництва», - сказав С. ДОРОТИЧ.

При цьому він повідомив, що РРП виробила ряд пропозицій до проекту стратегії, які повинні бути виражені в окремій ініціативі «Київ – місто підприємництва». Підприємці, зокрема, пропонують передбачити в документі створення необхідних умов для розвитку Києва як фінансово-ділового центру і «міста-підприємництва» шляхом проведення прозорої політики сприяння підприємництву і розширення ринкової інфраструктури. Також підприємці пропонують реформувати систему управління Києва на основі сучасних бізнес-моделей менеджменту з використанням систем управління якістю та інформаційних технологій.

Однією з основних пропозицій Ради, зазначив С. ДОРОТИЧ, є впровадження максимально спрощеної процедури переведення житлового фонду перших поверхів у нежитловий фонд для створення бази для розвитку середнього і дрібного сегмента підприємництва столиці.

Також, на думку підприємців, кардинального реформування потребує житлово-комунальне господарство міста, перебудова якого повинна відбуватися на основі впровадження принципу конкуренції і демонополізації ринку надання комунальних послуг.

У свою чергу, директор Української логістичної асоціації Олена МАКСИМЧУК зазначила, що в проекті документа необхідно також передбачити механізми раціонального впорядковування транспортної інфраструктури міста і його транспортних потоків. Вона зазначила, що виходячи із сьогоднішніх реалій, зумовлених концентрацією ділового життя на правому березі столиці, стратегія потребує включення ініціативи повного надання пасажирському транспорту, автомобілям «швидкої», аварійних служб і правоохоронців лівого ряду на найбільш значущих міських магістралях, що передбачає заборону користування цією смугою водіям особистого автотранспорту. Вона зазначила, що така ініціатива успішно реалізована в Сієтлі, Ванкувері, Москві, Делі, Тегерані та в інших великих містах планети.