Рахунки зоопарку заарештовано через борги 2007 року

Київ. 11 листопада. УНІАН. Рахунки Київського зоопарку заарештовано через борги 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський зоопарк”, у 2007 році був підписаний договір між тодішнім директором зоопарку Федором РОМАШОМ і ТОВ «Олімпус» про ремонтні роботи на пташнику, слоновнику і копитному відділі на суму 4,5 млн. грн. Роботи було виконано у повному обсягу, однак через недофінансування зоопарк заборгував ТОВ «Олімпус» близько 700 тис. грн.

Призначена у лютому 2008 році на посаду директора Світлана БЕРЗІНА відмовилась від сплати боргів. ТОВ «Олімпус» було змушене подати до суду, що постановив примусове стягнення боргів із комунальної організації «Київський зоопарк».

Наприкінці 2010 року нове керівництво зоопарку обіцяло сплатити застарілий борг організації. На сьогодні вже виплачено 179 тис. грн., залишилось сплатити 593 тис. грн. ТОВ «Олімпус» не було задоволене поетапними виплатами і звернулося до виконавчої служби.

Як заявляють у зоопарку, нинішній генеральний директор Олексій ТОЛСТОУХОВ має намір найближчим часом вирішити проблему і задовольнити вимоги кредитора. Він зауважив, що Київський зоопарк отримав у спадок борги на суму 13 млн. грн., за рік вдалося сплатити близько 10 млн. грн.

За словами О.ТОЛСТОУХОВА, пріоритетним у розподілі фінансів є гідне харчування тварин і створення якісних умов їхнього утримання.

Гендиректор зоопарку також запевнив, що тварини не залишаються голодними, оскільки проплата за продукти харчування здійснюється на кілька місяців вперед.