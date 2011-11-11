Результати експертизи гибелі оленихи очікують через 2 тижні

Київ. 11 листопада. УНІАН. Остаточні результати експертизи причин гибелі самки оленя Давида у Київському зоопарку очікуються через два тижні.

Про це УНІАН повідомила прес-секратар зоопарку Анжеліка КОМАРОВА.

“Результатів експертизи поки що немає. Але симптоми ідентичні тим, що були при загибелі її друга - самця оленя. Скоріше за все, це та ж сама причина”, - зазначила прес-секретар.

Вона додала, що висновки експертизи надійдуть до зоопарку з Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної екпертизи. Інститут підпорядований Держкомітету ветеринарної медицини України.

А.КОМАРОВА також зауважила, що залишається нез’ясованим, яким чином були отруєні олені Давида.

Щодо результатів перевірки зоопарку органами прокуратури прес-секретар сказала, що документи із прокуратури не надходили.

Коментуючи інформацію у ЗМІ про можливу зміну керівництва зоопарку, А.КОМАРОВА зауважила: “Це вже було й раніше. Але Олександр МАЗУРЧАК уже давав інтерв’ю, в якому сказав, що задоволений роботою Олексія ТОЛСТОУХОВА. У нас повний спокій з приводу цього”.

“Але я знаю, що зараз недоброзичливці закидують КМДА листами і, можливо, вони пускають чутки про звільнення... Але я знаю, що паралельно й інші листи надходять – на підтримку генерального директора. І колектив зреагував, багато підписів уже зібрано на підтримку Олексія Анатолійовича. Точно більше 200 було тоді, як я підписувала, а в колективі 280 людей всього”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Київському зоопарку була констатована смерть самки оленя Давида із симптоматикою, ідентичною тій, що була у отруєного самця. Самець помер 14 вересня. За результатами розтину оленя і після проведення додаткових мікробіологічних, гістологічних та токсико-біологічних досліджень було встановлено, що смерть самця була спричинена гострим отруєнням антикоагулянтом прихованої дії з групи гідрооксикумаринів – бромадіалоном.

Нещодавно перший заступник голови КМДА О.МАЗУРЧАК сказав, що у зміні керівництва зоопарку столична влада не бачить потреби, адже О.ТОЛСТОУХОВ за рік, що обіймає посаду, встиг зробити дуже багато.

Сам О.ТОЛСТОУХОВ заявляє про готовність продовжувати опікуватись розвитком зоопарку і поліпшенням умов утримання тварин.