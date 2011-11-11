На Олімпійському організують європейський медсупровід
Працюватиме 71 медичний патруль
Київ. 11 листопада. УНІАН. Для футбольних уболівальників матчу збірних команд України та Німеччини 11 листопада на НСК «Олімпійський» введуть безпрецедентні медичні заходи безпеки.
Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.
Під час проведення міжнародного товариського футбольного матчу на території стадіону працюватиме 71 пішоходний медичний патруль. До їх складу увійшов спеціально підготовлений персонал: фельдшери, стюарти та студенти-волонтери. Ці фахівці працюватимуть безпосередньо в глядацьких секторах стадіону.
Крім того, протягом проведення матчу функціонуватимуть 4 медичні пункти для вболівальників. У кожному працюватиме по 2 лікарі (травматолог, анестезіолог чи кардіолог) 2 медсестри та 1 студент-волонтер. До медичного супроводу футбольного матчу буде залучено 11 бригад швидкої допомоги. Увесь медичний персонал укомплектований необхідною кількістю медикаментів та медичним устаткуванням.
Відповідно до Плану медичного забезпечення та реагування передбачені заходи з надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Поруч зі стадіоном буде розгорнуто 2 мобільних медичних пункти (лікувальні стаціонари) з сортувальними майданчиками. Для надання екстреної медичної допомоги до них залученні медичні працівники Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.
У день проведення футбольного матчу збільшено кількість чергового медичного персоналу в 29 різнопрофільних відділеннях лікарень міста. На телефонних лініях служби швидкої медичної допомоги «103» працюватиме спеціально підготовлений персонал зі знанням іноземних мов. У випадку необхідності, потерпілих готові прийняти 11 лікарень міста.