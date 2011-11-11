На Олімпійському організують європейський медсупровід

Київ. 11 листопада. УНІАН. Для футбольних уболівальників матчу збірних команд України та Німеччини 11 листопада на НСК «Олімпійський» введуть безпрецедентні медичні заходи безпеки.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Під час проведення міжнародного товариського футбольного матчу на території стадіону працюватиме 71 пішоходний медичний патруль. До їх складу увійшов спеціально підготовлений персонал: фельдшери, стюарти та студенти-волонтери. Ці фахівці працюватимуть безпосередньо в глядацьких секторах стадіону.

Крім того, протягом проведення матчу функціонуватимуть 4 медичні пункти для вболівальників. У кожному працюватиме по 2 лікарі (травматолог, анестезіолог чи кардіолог) 2 медсестри та 1 студент-волонтер. До медичного супроводу футбольного матчу буде залучено 11 бригад швидкої допомоги. Увесь медичний персонал укомплектований необхідною кількістю медикаментів та медичним устаткуванням.

Відповідно до Плану медичного забезпечення та реагування передбачені заходи з надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Поруч зі стадіоном буде розгорнуто 2 мобільних медичних пункти (лікувальні стаціонари) з сортувальними майданчиками. Для надання екстреної медичної допомоги до них залученні медичні працівники Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.

У день проведення футбольного матчу збільшено кількість чергового медичного персоналу в 29 різнопрофільних відділеннях лікарень міста. На телефонних лініях служби швидкої медичної допомоги «103» працюватиме спеціально підготовлений персонал зі знанням іноземних мов. У випадку необхідності, потерпілих готові прийняти 11 лікарень міста.