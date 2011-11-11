Прес – конференція з нагоди відкриття Фестивалю для дітей

14 листопада об 11.00 у приміщені Київського палацу дітей та юнацтва відбудеться прес – конференція з нагоди урочистого відкриття Другого фестивалю для дітей, організованого Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, Французьким інститутом та Посольством Франції в Україні за підтримки Головного управління освіти і науки міста Києва. Фестиваль проводиться з нагоди 20-ої річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини. Адреса: вул. І.Мазепи, 13.