Київенерго на благоустрій направила майже 10 млн. грн.

Київ. 11 листопада. УНІАН. З початку 2011 року ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» направила 9,5 млн. грн. на відновлення благоустрою міських територій після проведення планових капітальних і ремонтно-аварійних робіт на теплових і кабельних мережах, які обслуговує компанія.

Про це повідомляє прес-служба Київенерго.

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва, компанія здійснює відновлення асфальтового покриття та зеленої зони на місці виконаних робіт, які були пов’язані з порушенням благоустрою. Зокрема, за рахунок вказаних коштів були перекладені 70,7 тис. кв. метрів асфальтового покриття і 7,1 тис. кв. метрів газонів.

Масштабні відновлення асфальтового покриття та газонів пов’язані з тим, що у 2011 р. “Київенерго” виконала великий обсяг робіт із модернізації та капітальних ремонтів теплових мереж, замінивши загалом 57,4 км мереж. Чималі обсяги робіт були виконані і з реконструкції кабельних мереж – 53,5 км. Окрім планових робіт, щодня фахівці компанії ліквідовують аварійні пошкодження, левова частка яких також пов’язана із розриттями. Для прискорення відновлення благоустрою у поточному році “Київенерго” закупила нову техніку – 5 екскаваторів, 8 аварійних автомобілів, 2 автокрани.

Будь-які роботи, пов’язані з порушенням благоустрою, виконуються відповідно до ордеру, виданого Головним управлінням контролю за благоустроєм КМДА. З початку року і станом на 7 листопада “Київенерго” отримала 2 тис 635 ордери. На сьогоднішній день по 114 ордерах виконуються ремонтні роботи, 136 ордерів перебувають на стадії закриття.