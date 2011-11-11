25 прадавніх дерев Києва стануть пам’ятками

Київ. 11 листопада. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики ініцією прийняття рішення про надання стутусу пам’ятки природи місцевого значення 25-ти прадавнім деревам столиці.

Про це повідомля прес-служба депутатської фракції "Республіка Київ" у Київраді з посиланням на голову вказаної комісії та голову фракції Дениса МОСКАЛЯ.

«Комісія вирішила оголосити пам’ятками природи місцевого значення, зокрема Шовковиці Шевченка та Сковороди, Дуби Екзюпері та Корольова, а також одне із найстарших дерев України – Старий дуб, вік якого складає уже 7 століть. Переконаний, що це вбереже дерева від знищення», – зазначив Д. МОСКАЛЬ.

Депутат підкреслив, що до переліку пам’яток природи місцевого значення включені дуби, шовковиці, дерева дерену (кизилу) і навіть дерево гінкго дволопатевого. Д. МОСКАЛЬ наголосив, що вік більшості з цих дерев складає 300-400 років, а найстаршого – 700.

«Усі ці дерева знаходяться переважно на території музеїв, наукових установ та закладів освіти. Наприклад, 200-річна Шовковиця Шевченка розташована на території Національного музею Т. Шевченка, шість 400-річних Дубів Екзюпері – на території Національного університету біоресурсів та природокористування, а 300-річний Дуб Відун – у ландшафтному парку «Лиса гора», – сказав голова комісії.

Д. МОСКАЛЬ наголосив, що на території пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, яка загрожує їх збереженню або призводить до зміни їх первісного стану. За збереження цих дерев відповідають установи та організації, на території яких вони розташовані.