Київ отримав перехідний кубок за кращий благоустрій
Відзнака від Кабміну за 2010 р.
Київ. 11 листопада. УНІАН. За 2010 рік Києву вручили перехідний кубок та диплом Кабінету Міністрів України за кращий благоустрій.
Яповідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, столиця отримала перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».
«Приємно, що Київ посів перше місце за благоустрій. Проте ми не можемо бути задоволені тією ситуацію, яка склалася у місті упродовж осіннього місячника з благоустрою. Під час колегії, яка днями відбулася у КМДА, ми критикували роботу комунальників та звільняли людей за бездіяльність. Ми хочемо, щоб Київ став кращим і змагався не тільки з містами України, а вийшов на європейський рівень”, - зазначив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.
За його словами, місто має напрацьовані програми, сильний кадровий потенціал.
“Ми докладемо максимум зусиль і разом з киянами зробимо місто кращим і чистішим», – сказав він.
В КМДА зазначають, що конкурс проводиться з 2000 року. Він покликаний сприяти покращенню рівня благоустрою населених пунктів нашої держави та внести здоровий дух суперництва між різними містами, селами та селищами за звання кращого населеного пункту у певній категорії.
Церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу відбувалася під час Всеукраїнського семінару «Благоустрій-2011».
Учасники семінару обговорили проблеми та перспективи розвитку сфери благоустрою, ознайомилися з набутим досвідом і сучасними технологіями в озелененні, квітникарстві, дорожньо-мостовому господарстві, санітарній очистці та освітленні населених пунктів України, а також з можливостями підвищення рівня і якості послуг.