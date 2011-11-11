Житловий комплекс у пров. Новопечерському добудують

Київ. 11 листопада. УНІАН. Київрада поновила на 5 років договір оренди 3,3 га землі у пров. Новопечерському, 5 у Печерському районі столиці з ТОВ «УкрСиббуд» для будівництва на вказаній території житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради у четвер. За поданий проект проголосували 74 з 102 зареєстрованих в залі депутатів.

Договір оренди між ТОВ «УкрСиббуд» та Київрадою укладений у вересні 2005 р. на підставі рішення міськради від 7 липня 2005 р.

Як зазначається у додатку до сьогоднішнього рішення Київради, земельна ділянка зараз вільна від капітальної забудови, але на ній розміщені збірно-розбірні конструкції підйомного крану та будівельні матеріали.

В пояснювальній записці до рішення також зазначено, що орієнтовний розмір орендної плати, відповідно до Податкового кодексу та рішення Київради «Про бюджет Києва на 2011р.» , складатиме 4,163 млн. грн.

Крім того, іншим своїм сьогоднішнім рішенням Київрада поновила також на 5 років договір оренди земельної ділянки площею 1,8 га на перетині вул. Ернста та вул. Пулюя у Солом’янському районі, укладений в вересні 2005 р. з Національною академією внутрішніх справ України. В договорі йдеться про намір побудувати на вказаній земельній ділянці житловий комплекс та паркінг. В пояснювальній записці до рішення зазначено, що земельна ділянка забудована (об’єктами незавершеного будівництва), а орієнтовний розмір орендної плати становитиме 390 тис. грн.