Передача книг для бібліотеки Лейпцизького університету

11 листопада о 17.00 голова КМДА Олександр Попов передасть представникам Посольства Німеччини в Україні книги для бібліотеки Альбертіна Лейпцизького університету.

Нагадаємо, у жовтні цього року Олександр Попов у рамках робочого візиту до міста-побратима Лейпцига відвідав одну з найвідоміших бібліотек Альбертіну та пообіцяв, що незабаром її фонди поповняться українськими книжками. Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 5-й пов.