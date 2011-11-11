Передача книг для бібліотеки Лейпцизького університету
09:51, 11 листопада 2011Київ
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11 листопада о 17.00 голова КМДА Олександр Попов передасть представникам Посольства Німеччини в Україні книги для бібліотеки Альбертіна Лейпцизького університету.
Нагадаємо, у жовтні цього року Олександр Попов у рамках робочого візиту до міста-побратима Лейпцига відвідав одну з найвідоміших бібліотек Альбертіну та пообіцяв, що незабаром її фонди поповняться українськими книжками. Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 5-й пов.
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