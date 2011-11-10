Київрада погодила продаж землі
18:09, 10 листопада 2011Київ
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Підприємству "Легіон і Ко" під торговельний павільйон
Київ. 10 листопада. УНІАН. Київрада погодила продаж земельної ділянки площею 0,0445 га по вул. Героїв Дніпра, 22 в Оболонському районі столиці за 1 млн. 187 тис. 173 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За запропонований проект проголосували 78 з 103 зареєстрованих в залі депутатів Київради.
Земельна ділянка буде продана приватному підприємству "Легіон і Ко" для експлуатації торговельного павільйону.
Як повідомляв УНІАН, у 2009 р. ПП «Легіон і Ко" було продано для будівництва двох торговельних павільйонів земельну ділянку по ул. Героїв Дніпра, 30 площею 0,02 га. Вартість зазначеної земельної ділянки становила 416 тис. грн.
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