Георгій Глинський: ми не дамо підстав для критики дорожніх служб

Київська міська державна адміністрація планує до кінця року закупити снігоприбиральну техніку на суму 10 млн. грн. Але чи є це гарантією того, що цією зимою кияни знову не потраплять у ситуацію, що склалася позаминулої зими? Генеральний директор "Київавтодору" Георгій Глинський відповів на запитання під час прямої лінії в газеті "Комсомольская правда в Украине".

- Чи готове ваше господарство до зими?

- На сьогоднішній день у нас підготовлено 300 одиниць техніки: розкидачі солі, снігоочисна техніка, трактори, навантажувачі, самоскиди. В ангарах близько 26 тис. тонн солі, плюс піщана суміш, реагенти, 36 тис. тонн матеріалу для посипання доріг. Так само передбачені майданчики, де будемо складувати сніг. Під час снігопадів "Київдорсервіс" буде вивішувати знаки, що забороняють паркуватися на парних або непарних сторонах вулиць, щоб ми могли прибирати сніг. В цілому розроблено цілий комплекс заходів з безпеки руху транспорту взимку. До першого снігопаду ми готові, не дамо підстав нас критикували.

- А скільки потрібно коштів для того, щоб відремонтувати всі дороги в Києві?

- Ми прораховували такі цифри. 85% доріг у столиці потребують капремонту. Щоб їх відремонтувати всі потрібно на рік 11 млрд. грн. Київська адміністрація може виділяти в рік 350 млн. грн. Це вистачає, щоб підтримувати дороги в робочому стані. І рухатися далі з капремонтами.

