"Притулку для тварин" не дають землі

Київ. 10 листопада. УНІАН. Київрада відмовила в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 1,07 га землі КП «Притулок для тварин» по вул. Тепловозній в Дарницькому районі для будівництва і обслуговування «Центру захисту тварин».

Як передає кореспондент УНІАН, відмову підтримали сьогодні на сесійному засіданні 68 з 103 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Притулок для тварин мав намір отримати земельну ділянку в постійне користування. Однак у відмові депутатів говориться, що зазначене місце розташування земельної ділянки «не відповідає Генплану міста» і про це свідчить відповідний лист ГУ містобудування та архітектури від 7 червня 2011 р.

Наразі зазначена земельная ділянка вільна від капітальної забудови.