У Києві відбудеться "Grand Prix Ukraine"

Київ. 10 листопада. УНІАН. У Києві 12 листопада відбудеться фінал Кубка України зі змішаного єдиноборства серед професіоналів «Grand Prix Ukraine».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Федерації бойового самбо України, президент Ліги змішаного єдиноборства «PROFC-Ukraine» Ельхан ВЕЛІЄВ.

Змагання пройдуть у київському Міжнародному виставковому центрі «Акко Інтернешнл».

За словами Е.ВЕЛІЄВА, глядачі побачать безкомпромісне протистояння 5 фіналістів проекту, а також 5 поєдинків за треті місця в різних вагових категоріях. Також у рамках бійцівського шоу пройдуть рейтингові бої та три міжнародні супербої між бійцями з України, Росії, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.

Президент федерації нагадав, що до фінальних змагань відбулися поетапно три відбіркові тури. Зокрема, два відбіркові турніри пройшли в квітні та липні цього року в Сімферополі й Севастополі, а у вересні в Одесі відбулися півфінальні поєдинки українського кубка. За словами Е.ВЕЛІЄВА, крім чемпіонського титулу переможці цього турніру складуть збірну команду України, яка візьме участь у Міжнародному Суперкубку PROFC 10 грудня в Ростові-на-Дону (Росія).

Президент української федерації розповів, що загалом географія турніру Міжнародної ліги змішаного єдиноборства PROFC – GRAND PRIX GLOBAL охоплює чотири незалежні зони: Східну Європу, Росію, Україну та Кавказ. Проект передбачає 12 турнірів світового рівня, шість фіналів, участь беруть 28 команд і 140 бійців із дев`яти країн. У фіналі PROFC-GPG команда-переможниця, що набрала найбільшу кількість балів, отримає Кубок PROFC-GPG. Бійцям, які стали переможцями в своїх вагових категоріях, буде вручено пояси чемпіонів PROFC-GPG. Після закінчення серії турнірів GPG володарі поясів стають першими претендентами на право володіння поясом PROFC.