У Києві вартість елітного житла може зрости на 2-3%

Київ. 10 листопада. УНІАН. У Києві вартість елітного житла у IV кварталі цього року може зрости на 2-3%.

Таку думку висловив генеральний директор консалтингової компанії Knight Frank (Україна) Михайло ЄРМОЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За його словами, київський ринок елітної нерухомості після довгого періоду цінової стабільності показав у третьому кварталі цього року зростання на 13% щодо другого кварталу п.р., що зумовило річний приріст на рівні 6%.

М.ЄРМОЛЕНКО пояснює таке зростання середнього показника відкриттям продажу в одному з нових елітних житлових комплексів Києва, де ціни значно перевищують середні показники сегменту.

За даними експерта, у цілому на київському ринку елітних новобудов спостерігаються дві різнопланові тенденції: нові проекти, що виходять на ринок, анонсують ціни, які вищі за середні показники у сегменті на 10-15%. При цьому забудовники більшості інших житлових комплексів, які вже давно ведуть продаж, воліють не міняти ціни, зафіксувавши їх на рівні першого півріччя 2011 року.

«Продаж квартир у Києві ведеться в 13 елітних комплексах, у 4 нових об`єктах можливий початок продажу до кінця поточного року. За рахунок нових проектів у IV кварталі 2011 року ціни можуть зрости ще на 2-3%», - вважає М.ЄРМОЛЕНКО.