У Кличка просять допомоги з ВР

Київ. 10 листопада. УНІАН. Депутатська фракція "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" у Київраді звертається до Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації з проханням провести комітетські слухання щодо ситуації з муніципальними засобами масової інформації в столиці, які фактично перетворилися на рупор влади.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка" із посиланням на заступника голови фракції у Київраді Наталію НОВАК.

"На жаль, у ЗМІ, які фінансуються за рахунок киян, зокрема, газетах "Хрещатик" та "Вечірній Київ", радіо "Голос Києва" та ТРК "Київ", висвітлюється діяльність лише провладної команди і не представлена думка опозиційної частини Київради, відсутній плюралізм думок, демонструється повне порушення будь-яких принципів свободи слова та стандартів журналістики. А муніципальний телеканал транслює лише "паркетні" щоденники з життя керівництва КМДА та програми в стилі "хоум відео", - заявила Н.НОВАК.

На думку депутата Київради, це свідчить про те, що влада не зацікавлена у представленні через комунальні ЗМІ позиції різних фракцій Київради. "А це значить, що кияни обмежені в доступі до повноцінної та достовірної інформації про роботу міської ради. В комунальних медіа відсутня будь-яка критика на адресу влади, що спотворює інформаційну картину в столиці", - переконана вона.

Депутати фракції вважають, що в цьому питанні своє слово має сказати профільний Комітет Верховної Ради. Водночас фракція "УДАР" вимагає від КМДА оприлюднити інформацію про порядок/процедуру реалізації депутатами міськради свого законного права на доступ до комунальних ЗМІ.