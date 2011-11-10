У Києві відкрито ще одну меморіальну дошку

Київ. 10 листопада. УНІАН. У Голосіївському районі Києва відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки українському гумористу Павлу Глазовому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, в урочистостях взяли участь представники Голосіївської районної державної адміністрації, президент Міжнародного фонду імені П.Глазового Віктор ЄВТУШЕНКО, Герой України, лауреат Національної Шевченківської премії, народний артист України Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, народна артистка України Галина ЯБЛОНСЬКА, письменники-гумористи Олег ЧОРНОГУЗ, Євген ДУДАР, Володимир ДІДКІВСЬКИЙ, Василь ДОВЖИК, Григорій ЄЛІШЕВИЧ та багато інших.

***П.Глазовий (30 серпня 1922 р. – 31 жовтня 2004 р.) – український поет-гуморист і сатирик. Автор поеми «Слався, Вітчизно моя!», 13 книжок сатири та гумору, 8 книжок для дітей. У доробку поета твори різних жанрів – байки, гумористичні, ліричні поезії, проза, жартівливі поеми, дитячі казки.