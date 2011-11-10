Київрада не захотіла відновити громадське обговорення

Київ. 10 листопада. УНІАН. Київрада не підтримала ініційований фракцією «БЮТ-Батьківщина» у Київраді проект рішення щодо відновлення процедури громадського обговорення проектів забудови об’єктів містобудування м. Києва, право на проведення яких нівелюється законом «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

«Все, що робить влада, вона робить не радячись із киянами. Тому навіть сама думка про те, що з громадою таки треба щось обговорювати, здається владі крамольною. Ініційований нами проект рішення більшість депутатів Київради не підтримала, оскільки в сесійній залі багато забудовників, а політичні сили, які вони представляють, не турбуються про громадян. Тому вони роблять все можливе, щоб відлучити киян від вирішення долі нових будівництв», - заявила лідер фракції «БЮТ – Батьківщина» у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА.

Як повідомлялося, 17 лютого 2011 року Верховною Радою був прийнятий Закон «Про регулювання містобудівної діяльності», який передбачає, що громадському слуханню підлягають лише розроблені в установленому порядку проекти: генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій. Але думку киян тепер ніхто не запитуватиме при будівництві, яке буде заплановане поруч з їхнім будинком.