Сімейні лікарі зможуть безкоштовно орендувати приміщення

Київ. 10 листопада. УНІАН. Депутати Київради підтримали ініціативу керівництва КМДА та проголосували за прийняття рішення «Про порядок надання дозволу на передачу приміщень територіальної громади м. Києва у безоплатне користування (позичку) приватно-практикуючим лікарям, які залучені для надання населенню первинної медико-санітарної допомоги».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На переконання фахівців КМДА у галузі охорони здоров’я, прийняття цього рішення сприятиме вирішенню проблеми кадрового забезпечення сфери.

Зокрема, укомплектованість лікарських посад у Києві становить 78,4%. Із загальної кількості працюючих лікарів – 23% особи пенсійного віку. Загалом у столиці вакантними залишаються 3 тис. 427 посад лікарів.

За інформацією начальника Головного управління охорони здоров’я Віталія МОХОРЄВА, розвиток первинної допомоги на засадах сімейної медицини із залученням приватно-практикуючих лікарів є одним з найефективніших механізмів підвищення результативності роботи закладів цієї сфери, справедливого розподілу і раціонального використання ними коштів.

Реалізація цього рішення сприятиме підвищенню рівня медичного обслуговування киян, допоможе зробити його доступнішим та якіснішим.