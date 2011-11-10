Родинний журнал "Фамилия" видаватиметься у новому форматі

Київ. 10 листопада. УНІАН. У Києві презентували православний родинний журнал “Фамилия” у новому форматі.

Презентація відбулася в агентстві УНІАН.

Керівник проекту “Фамилия”, єпископ Обухівський владика Іона (ЧЕРЕПАНОВ) зазначив, що нещодавно вийшов друком 7-й номер журналу, який представлено у новому сучасному форматі.

За його словами, за своєю концепцією видання є православним родинним журналом.

Як сказав владика Іона, більшість людей в Україні вважають себе православними і цей журнал розрахований саме на них. Священик зазначив, що з міцних родин будується міцне суспільство і “цей журнал є містком між миром і православними”. “Через нього ми намагаємось налагодити контакт між православною родиною та миром, у якому вона живе”, – сказав владика.

Керівник Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО додав, що журнал “Фамилия” був рекомендований церквою для розповсюдження у православних храмах і монастирях. Він зазначив, що саме владика Іона є натхненником багатьох цікавих медійних православних проектів, серед яких і “Фамилия”.

Головний редактор журналу Наталія ГОРОШКОВА розповіла, що “Фамилия” – це журнал про любов як основу людських стосунків. За її словами, допомагати людям створювати і зберігати міцні родини є основною метою цього православного видання. “Журнал максимально просто намагається розповідати про те, що таке “добре” і що таке “погане”, – сказала головний редактор.

Один з основних авторів журналу протоієрей Андрій ТКАЧОВ висловив думку, що сьогодні суспільство потребує якомога більше якісних текстів. “Слід намагатись жити творчо красиво, а для цього потрібні зокрема й гарні видання”, – сказав він.

*** Журнал “Фамилия” видається з жовтня 2009 року російською мовою. Він виходить щоквартально накладом 2 тисячі примірників і обсягом 68 сторінок.