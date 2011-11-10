У Києві - 100 кращих товарів України

Київ. 10 листопада. УНІАН. У рамках Європейського тижня якості напередодні в Києві відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської виставки-конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України».

Як повідомляє Урядовий портал, виставка проводиться під патронатом Президента України та за сприяння уряду.

Відкрили виставку керівник Секретаріату Кабінету міністрів України Костянтин ЛЮБЧЕНКО та голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів – голова головної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» Сергій ОРЄХОВ.

Повідомляється, що за всі роки проведення конкурсу понад 7000 українських підприємств боролися за можливість називатися найкращими виробниками вітчизняної продукції. Цього року 1178 підприємств взяли участь у регіональному етапі конкурсу та 262 підприємства змагалися на загальнодержавному рівні. В основному це представники малого та середнього бізнесу.

Голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів С.ОРЄХОВ зазначив, що основним завданням цьогорічного конкурсу є спрямування зусиль на підтримку ініціативи національних товаровиробників до покращення якості продукції.