"Міський магазин" не підлягає приватизації

Київ. 10 листопада. УНІАН. Київрада сьогодні на засіданні підтримала проект рішення, що забороняє приватизацію комунального підприємства «Міський магазин», що є балансоутримувачем приміщення муніципальної книгарні «Сяйво книга».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, зокрема, депутати внесли зміни до рішення Київради від 2003 року «Про питання приватизації об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва», таким чином включивши комунальне підприємство «Міський магазин» у перелік підприємств, установ та організацій, що не підлягають приватизації.

«Це проект рішення, мета якого унеможливити в подальшому приватизацію книжкового магазину. Комунальне підприємство «Міський магазин» залишиться у власності київської громади і ми будемо спокійні за долю муніципальної книгарні «Сяйво книга», - зазначила заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

Також Київрада сьогодні виділила кошти на оздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, підтримавши проект рішення про внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки.

Зокрема, шляхом перерозподілу коштів між заходами програми, передбаченими на цей рік, 135 тис. грн. було виділено на оздоровлення ветеранів.