Київрада почула Попова

Київ. 10 листопада. УНІАН. Київрада скасувала своє попереднє рішення про виділення землі під забудову на Либідській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 96 із 107 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 листопада, голова КМДА Олександр ПОПОВ звернувся до депутатів з листом про відміну скандального рішення Київради від 29 березня 2007 року №415/1029 «Про передачу ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного центру з багаторівневим паркінгом на Либідській площі у Печерському районі м. Києва».

Як зазначив О.ПОПОВ, будівельні роботи на зазначеній ділянці розпочалися без дозволів міської влади. Крім того, ТОВ «Будмайданчик» взагалі позбавлено ліцензії на будівельні роботи. Про виявлені правопорушення повідомлено прокуратуру. Проводиться перевірка.

О.ПОПОВ вважає, що помилковим і навіть злочинним було й саме рішення про передачу ділянки під забудову. Адже це місце розташування підземних комунікацій, які забезпечують життєдіяльність декількох мікрорайонів міста.

«Таке будівництво потенційно небезпечне для всього міста. Воно має бути припинено як таке, що суперечить містобудівному законодавству, інтересам киян та здоровому глузду», – наголосив О.ПОПОВ.