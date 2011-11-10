Київ. 10 листопада. УНІАН. У Києві зачиняються пункти обміну валют.

Про це повідомляє газета “Голос України” (№ 211 від 10 листопада).

Видання пише, що останніми днями в Києві непросто обміняти або купити валюту, як було раніше. Обмінні пункти по всьому місту зачиняються. Зрозумілих пояснень цієї тенденції ніхто не дає.

Як зазначається, банкам нібито стало невигідно утримувати обмінники через нові правила, затверджені Нацбанком.

Крім того, пише газета, у вересні фізособи купили в банків валюти на 2 млрд. більше, аніж продали. Нині обсяг валютних операцій, за даними Нацбанку, скоротився втричі. А обмінні пункти почали зачинятися через нерентабельність.

“Тепер банк зобов’язаний контролювати, щоб одна фізособа не обмінювала протягом дня більше 150 тис. грн. В іншому разі НБУ має право її оштрафувати. І тепер банк змушений у кожний свій обмінний пункт проводити спеціальні канали зв’язку, що використовуються банківською системою. Це закрита система, захищена від проникнення, і її потрібно оплачувати, навіть якщо нею не користуєшся. Потрібно обладнати повноцінне робоче місце операціоніста. Все це марнотратно» - прокоментував ситуацію президент Українського аналітичного центру Олександр ОХРІМЕНКО.

Експерти радять Нацбанку операції з сумою понад 10 тис. грн. проводити із пред’явленням паспорта або іншого документа без їх ксерокопіювання. А дрібні - як раніше.

А поки що обміняти валюту можна в банках, які починають більше орієнтуватися на обмін валюти через свої відділення. Там і контролювати суми обміну легше, і зберігати ксерокопії документів зручніше, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначеної суми працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).