Вищій госпсуд добудує свою будівлю у Печерському районі

Київ. 10 листопада. УНІАН. Депутати Київради відмовились скасувати своє попереднє рішення від 17 лютого 2011 року про надання земельної ділянки Вищому господарському суду України для реконструкції з добудовою адмінбудинку на вулиці Олександра Копиленка, 6 у Печерському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, підготовлений проект рішення про відміну відведення землі підтримали лише 50 з 105 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Водночас на брифінгу секретар Київради Галина ГЕРЕГА висловила переконання, що Київрада таки скасує своє попереднє рішення, що спричинило конфлікт громади та забудовника на Печерській площі. За її словами, поки альтернативної земельної ділянки для адмінкорпусу Вищого госпсуду України не знайдено, але вона підбирається.

Як повідомляв УНІАН, близько 10 тисяч киян виступили проти будівництва на Печерській площі 18-поверхової будівлі Вищого господарського суду з паркінгом. Люди побоюються, що це призведе до пошкодження сусідніх будинків та знищення місцевого продовольчого ринку.

29 вересня Комісія Київради з питань культури і туризму ухвалила питання щодо скасування рішення Київради про виділення землі під реконструкцію з добудовою Вищим господарським судом будинку, яке фактично перетворилося на будівництво окремої 18-поверхової споруди на площі-пам’ятці - Печерській площі. У комісії сподіваються, що їхню позицію підтримають й інші депутати Київради.

Печерська «базарна» площа – це унікальна історична площа, яка свого часу була частиною Київської фортеці, сформована ухвалою Магістрату Києва у 1835 році, який навіть виділив на це гроші. Після перенесення столиці Радянської України до Києва у 1934 році розглядалося декілька варіантів облаштувань головних площ міста, серед яких була Печерська площа.