У столиці перевірять підприємців

Київ. 10 листопада. УНІАН. Депутати Київради сьогодні на засіданні підтримали проект рішення «Про створення Тимчасової контрольної комісії з питань перевірки розташування об’єктів суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Гідропарку у Дніпровському районі м. Києва».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Проект рішення був підготовлений у відповідь на звернення Комітету громадського захисту Гідропарку до депутатів та заступника міського голови – секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ.

Як зазначила Г.ГЕРЕГА, мета комісії - вивчити ситуацію і перевірити законність розташування підприємцями закладів торгівлі та громадського харчування на території Гідропарку.

До персонального складу комісії увійшли представники всіх депутатських фракцій та груп.

Термін діяльності Тимчасової контрольної комісії становитиме шість місяців. За результатами її роботи буде підготовлено відповідний звіт, що буде розглянутий на пленарному засіданні Київради.