Київрада вирішила порадитися з киянами

Київ. 10 листопада. УНІАН. Київрада перенесла розгляд питання щодо повернення низці столичних вулиць історичних назв.

Як передає кореспондент УНІАН, за те, щоб відтермінувати розгляд цього питання, проголосували 75 із 108 зареєстрованих в залі депутатів.

Київрада зійшлася на думці, що приймати дане рішення, яке стосується великої частини киян, оскільки йдеться про такі великі вулиці, як Червоноармійська, Фрунзе, Воровського, необхідно лише після громадських обговорень. А їх на сьогоднішній день не було проведено.

Таким чином вирішено повернутися до проекту рішення після того, як відбудеться обговорення мешканцями столиці запропонованих перейменувань вулиць.

В поданому проекті рішення передбачається перейменувати вулицю Червоноармійську у Велику Васильківську, вулицю Фрунзе - у Кирилівську, а площу Фрунзе – у площу Петропавлівську, вулицю Воровського – у Бульварно-Кудрявську, вулицю Андрія Іванова - у провулок Бутишева, вулицю Аніщенка – у Левандовську, вулицю Аїстова – у вулицю Іпсіланті, вулицю Димитрова – у Ділову, вулицю Вєтрова – у вулицю Назарівську і провулок Делегатський - у Федорівський.