У Києві горів шістнадцятиповерховий житловий будинок

Київ. 10 листопада. УНІАН. У Києві під час пожежі в шістнадцятиповерхівці загинула людина, ще дві особи отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в місті Києві, 10 листопада о 00:15 годині до Головного управління МНС України в місті Києві надійшов виклик про пожежу на вул.Радужна,18. З’ясувалося, що горіло сміття в ліфтовому холі на 16-у поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку. Пожежу помітили мешканці та викликали рятувальників.

На момент прибуття пожежників вогнем були охоплені вхідні двері 8 квартир, а також пасажирський ліфт. Під час гасіння полум’я, вогнеборці врятували двох людей та виявили чоловіка без ознак життя. Внаслідок пожежі двоє людей отримали опіки та отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до лікарні.

Приборкати полум’я вдалося о 01:14.

Причини пожежі з’ясовуються.